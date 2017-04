Belgio: a tutta birra nelle Fiandre

La produzione, degustazione, condivisione di conoscenza sono le caratteristiche base su cui poggiano i grandi eventi in calendario tra aprile e maggio a Lovanio e nel Brabante Fiammingo. Appuntamenti imperdibili per immergersi completamente in questa cultura della birra belga.



La città della birra - Fiumi di birra a Lovanio dal 21 aprile fino al 5 giugno per il Leuven Beer Month. L’animata cittadina studentesca riconferma sempre di più di essere “The place to be(er)” con le sue degustazioni, i tour guidati in città e nei dintorni, le visite ai birrifici, i workshop. E se è vero che una visita al birrificio Stella Artois, parte del gruppo AB InBev, o al micro-birrificio Domus sono esperienze disponibili durante tutto l’anno, la possibilità di scegliere un menu a base di birra in un ristornate del centro storico, o concedersi un tour di degustazioni (Beer Bites) sulla piazza Oude Markt, anche soprannominata il “bar più lungo del mondo” (un programma nel nome…), sono esperienze possibili solamente in questo periodo.



Artigianali, innovative tradizionali: ce n’è per tutti i gusti - Leuven Beer Month inizia con lo Zythos Bierfestival il più grande festival europeo di degustazione di birra: oltre 100 produttori di birra belga con più di 500 tipi differenti di birra, riuniti in un unico luogo: il Brabanthal a dieci minuti dalla stazione di Lovanio. Muniti di bicchiere da degustazione da 10 cl e gettoni, si potranno assaggiare tutte le birre offerte e rifocillarsi nei vari corner. Il periodo si conclude con il Leuven Innovation Beer Festival, appuntamento di nuovo conio per gli amanti delle birre artigianali con un occhio di riguardo all’innovazione. Un’occasione unica per gustare birre innovative e scoprire tutto quello che riguarda gli ingredienti, le tecniche utilizzate, la produzione, l'energia utilizzata e anche l'origine della ricetta..



Tour de Geuze: 6 e 7 maggio - Torna anche quest’anno il tanto atteso Toer de Geuze. Organizzato ogni due anni dall’HORAL, acronimo di De Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren, letteralmente “L’alto consiglio per i lambic artigianali”, il TdG venne organizzato per la prima volta nel 1997. Sin da allora Boon, De Cam, De Troch, 3 Fonteinen, Lindemans e Timmermans, per citarne solo alcuni tra produttori e blender di lambic, aprono le loro porte al pubblico, in una sorta di “giornata dei birrifici aperti” con visite guidate e degustazioni ad accesso gratuito. Questi birrifici sono raggiungibili con la macchina, la bicicletta ma anche con il servizio di pullman organizzato dalla Horal che si snoda su diversi percorsi attraverso la campagna del Pajottenland e la Valle della Senne, nella Provincia del Brabante Fiammingo.



