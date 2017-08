A Stubai in Tirolo la Natura dà spettacolo

Ogni anno c’è almeno un nuovo sito naturalistico e panoramico, nella gamma dei posti da favola da visitare nella valle della Stubai. Quest'estate è la volta del palcoscenico Marchraste, un pascolo che si trova sopra la malga Pfarrachalm, vicino a Telfes.



La Natura dà spettacolo - Atrezzati proprio per godere in santa pace, contemplare veri e propri spettacoli della natura, in grado di offrire momenti unici di raccoglimento, con l'allestimento di apposite strutture (passerelle, panchine, altalene, piattaforme), in totale rispetto e armonia con la natura.



Paesaggio a 360 gradi - Marchraste è un pascolo dove riposano mucche e pecore sopra la malga Pfarrachalm di Telfes, identificato e contrassegnato da una piccola croce e con una caratteristica panca di legno massiccio sospesa tramite corde su due alberi. La creatività e la cura con cui si è intervenuti per donare valore aggiunto ai siti, regala ai visitatori piacevoli esperienze: ad esempio, la panchina presso il sito Hühnerspiel, che si trova sotto la cima del monte Brennerspitz, può essere ruotata come una giostra, permettendo una vista a 360° delle montagne circostanti.



Aspro e piacevole - Presso il Wildeben, che deve il suo nome alla combinazione di aspro (wild) e piacevolezza (eben), sembra di stare su un trono in cima alla montagna, nelle cui vicinanze fioriscono le stelle alpine. Il Gletscherblick invece prende il nome dalla sua posizione sul ghiacciaio, con fantastica vista panoramica sulle cime più alte delle Alpi dello Stubai.



Ere geologiche sotto i vostri occhi - Non meno spettacolare è la vista dal sito naturale Elfer, dove si può leggere una descrizione dettagliata della geologia delle catene montuose circostanti. I siti di Kartnall a Neustift, l'Eulenwiesen a Schönberg, il Telfer Wiesen a Telfes e il Gschmitz a Fulpmes sono, invece, luoghi caratterizzati da terreni ricchi e fertili, adatti all’agricoltura e alcuni individuati come primi insediamenti umani.



