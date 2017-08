Trentino al top sotto le Pale di San Martino

Tra questi spicca il paese di Mezzano, che oltre ad ospitare la mostra a cielo aperto Cataste & Canzei è stato annoverato tra i Borghi più belli d’Italia: tanti sono i paesaggi che lasceranno un ricordo indelebile nella memoria di chi li sceglierà per le proprie vacanze, così come tanti sono gli appuntamenti previsti per questa stagione estiva.



Palestra a cielo aperto - L’estate 2017 sarà in particolare ricca di eventi sportivi pensati per gli amanti della vacanza attiva. Il territorio ai piedi delle Pale di San Martino è infatti una vera e propria palestra a cielo aperto, perfetta per qualsiasi disciplina sportiva: dal trekking a running e bike, dall’orienteering al canyoning. Un’estate a tutto sport anche grazie all’Hellas Verona, squadra di serie A che ha scelto queste montagne per il proprio ritiro estivo (fino al 23.07) e che appassionerà anche i più piccoli con gli Hellas Summer Camp in compagnia dello staff Hellas Verona. Scuola di Calcio anche con il Real Madrid (24-28.07) e simpatiche iniziative per i piccoli ospiti durante tutta la stagione: a loro sono dedicati il Family Fun (fino al 09.09), un programma di scoperta del territorio da vivere in compagnia di simpatici amici e eventi per la famiglia come le Albe in Malga e Latte in Festa (28-30.07) per scoprire tutto sulla filiera lattiero-casearia e vivere tante esperienze nuove in prima persona.



La musica delle Alpi - Anche i vacanzieri appassionati di letteratura, musica e cultura avranno modo di arricchire il proprio bagaglio culturale grazie alla rassegna Dolomiti Incontri (dal 24.07 al 25.08), il salotto culturale più in quota delle Dolomiti, al Trentino Music Festival per Mezzano Romantica (fino al 25.08) con allievi e docenti della Music Academy International di New York, che faranno di Mezzano un vero e proprio teatro a cielo aperto, ai Suoni delle Dolomiti con l’appuntamento sull’Altopiano delle Pale (08.08).



Tradizione e gusto - Non mancano inoltre le proposte del Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino e gli appuntamenti all’insegna della tradizione e del gusto. Durante tutta la stagione estiva grandi e piccoli (questa è una zona particolarmente adatta alle famiglie con bambini) avranno la possibilità di fare divertenti viaggi nel tempo alla scoperta di antiche tradizioni e di sapori del passato. En giro par i filò, ad esempio, farà scoprire vecchi mestieri e lavori artigianali (11-16.08). Molte le feste gastronomiche, che avranno come protagonisti piatti e prodotti del territorio. Ne sarà particolarmente ricco il mese di settembre, in cui si svolgeranno la Festa del Canederlo (02-03.09), la Festa delle Brise (08-10.09) dedicata al fungo porcino e la Gran Festa del Desmontegar (21-24.09), per concludere l’estate nel migliore dei modi.



Per maggiori informazioni: www.sanmartino.com