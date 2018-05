Donnavventura: la meraviglia naturale più affascinante il Grand Canyon

Con l’innalzamento della montagna, associata alla tettonica a zolle, sono stati portati alla luce i vari strati geologici del terreno, creando la zona degli altipiani del Colorado che in alcuni punti supera i 2500 metri di altitudine sopra il fiume. Le pareti del deserto roccioso rappresentano uno dei documenti più completi della storia geologica del territorio.



Il Grand Canyon si estende per una lunghezza di quasi 450 chilometri, si presenta come un immenso baratro, dalla profondità media di 1200 metri e di larghezza variante tra gli 8 e i 27 chilometri, gran parte della sua area si trova inclusa nel parco nazionale del Grand Canyon, uno dei primi parchi nazionali degli Stati Uniti d’America. L’intera area è considerata semi desertica, anche se alle varie altitudini si possono distinguere diversi habitat caratterizzati dalla presenza di differenti specie di flora e fauna.



Il clima arido ha facilitato la conservazione delle numerose risorse paleontologiche del parco, infatti l’interno delle grotte profonde e le formazioni geologiche sono ricche di fossili preistorici riconoscibili ancora oggi.

Per le sue sbalorditive dimensioni, la varietà di strati di rocce colorate e la grande biodiversità delle specie animali e vegetali, il Grand Canyon è considerato una delle meraviglie naturali del mondo.



Al calar del sole questo scenario si tinge di un rosso ancora più intenso, un rosso fuoco che pervade il cielo, il paesaggio ed il cuore di chi si trova immerso in questa meraviglia della natura. Simbolo della potenza e genialità della natura, un paesaggio mozzafiato che lascia in silenzio e che chi ha la fortuna di poter vedere non dimenticherà mai.