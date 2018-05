Maldive, uno spettacolo per gli occhi e per il cuore

Le acque maldiviane sono ben note per i loro colori, la fauna marina e la barriera corallina. Qui si può gustare del pesce fresco cucinato al momento da leccarsi i baffi! I tramonti riempiono gli occhi di stupore ed incanto.



La capitale del Paese è Malè. Questa città sorge su di un’area dalle dimensioni concretamente ridotte. La sua compattezza e i colori dei suoi palazzi sono le caratteristiche che la definiscono maggiormente. Questa città ospita un mercato del pesce, con un gran via vai di gente, ricco di dettagli che attirano lo sguardo e l’attenzione. È situato proprio in prossimità del molo, dove sono ormeggiate le barche per la pesca, che fanno avanti e indietro, cariche di pescato. Malè è anche una città particolarmente vivace, le sue strette vie sono animate da veicoli su due ruote che sfrecciano nel traffico.



Nel paradiso maldiviano gli spostamenti si effettuano a bordo di piccoli velivoli a pochi posti, gli idrovolanti, che consentono di ammirare gli isolotti dall’alto con le sfumature del mare, che dall’azzurro limpido nella parte limitrofa alla costa diviene blu intenso. Le Maldive… si vivono a piedi nudi! Passeggiare sulla spiaggia di sabbia bianca scalzi regala un senso di libertà totale che in poche mete si può provare a pari modo.



Tra le isole delle Maldive, quella a cui Donnavventura è particolarmente legata è sicuramente Athuruga, fu infatti la prima ad ospitare le neo reopoter parecchi anni fa! Qui si respira un’atmosfera raffinata ma informale, di cui non si può che rimanere piacevolmente colpiti ed affascinati. La spiaggia che la circonda è bianca così come bianche sono le ville a palafitta sul mare. Situata nel cuore dell’atollo di Ari, il suo fascino di anno in anno rimane immutato. Nelle acque basse nuotano i piccoli squali pinna nera… incredibile ma vero, sono particolarmente timorosi e questo loro atteggiarsi li rende particolarmente buffi e simpatici. Tutta attorno all’isola corre una spiaggia di sabbia fine di origine corallina, che non scotta nemmeno ai piedi… insomma camminarci sopra non è altro che un piacere! Athuruga è anche una delle sedi del JRE, associazione dei Giovani Ristoratori d’Europa.



In queste acque è facile avvistare le mante, creature inconfondibili, dal corpo piatto e romboidale con il comportamento più simile a quello dei mammiferi marini… per questo avvistarle è davvero emozionante. In prossimità dell’isola nuotano inoltre le aquile di mare, il loro manto è grigio scuro tendente al blu, punteggiato da macchie. Perlustrano i fondali in cerca di conchiglie da schiacciare con i loro robusti denti. Qui ad Athuruga è come se il silenzio e la quiete accompagnassero il sole oltre l’orizzonte contemplando il variare della luce che arrossa i contorni dell’isola.



Le Maldive sono un vero e proprio paradiso terrestre ed Athuruga è un’isola meravigliosa, circondata da una barriera corallina abitata da pesci variopinti e coralli di ogni genere, un sogno ad occhi aperti… nonché tappa indiscussa per viaggi romantici!