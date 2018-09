Donnavventura in Costa Brava, alla scoperta di Sitges

Sitges da sempre è famosa non solo per le sue ventisei spiagge, ma anche per il suo stile architettonico raffinato, che spazia dal rinascimento fino all'Art Nouveau e per i suoi musei, tra cui spicca il Museo Maricel, testimonianza dell'arte locale della città, con i suoi pittoreschi mosaici dai colori tenui e vivaci in contrasto con la vista mozzafiato del mare. Vi sono inoltre molti edifici di grande valore architettonico, tra cui la Bodegas Güell, di Gaudì e Berenguer e la Cau Ferrat, casa del pittore Rusiñol.

Nel centro della città non si può fare a meno di visitare Casa Bacardi, dove è possibile seguire le varie fasi della produzione del rum e ascoltare la fantastica storia di questa famiglia famosa in tutto il mondo!



Direttamente sul lungomare di questa splendida località marittima, in una posizione riservata ma allo stesso tempo vicina al centro della città, si trova il ME Sitges Terramar, un nuovo hotel by Melia.

L'Interior Design dell'hotel è innovativo e all’avanguardia, caratterizzato da sfumature di colori che variano dal color sabbia al grigio. Non solo un servizio di accoglienza di alto livello, ma anche un percorso nell’arte contemporanea locale. E’ infatti presente una Sala Reale in cui numerosi artisti espongono le proprie opere.

L'esperienza gourmet è eccezionale in tutta la città, dove possiamo assaggiare la tradizione culinaria sapientemente unita alle nuove tendenze. Anche i due ristoranti dell’hotel offrono le prelibatezze spagnole più conosciute al mondo, come il Pata Negra, in un ambiente curato nei minimi dettagli.



Sitges è nota anche come la "piccola Ibiza”, per la sua vivace vita notturna, i locali sulla spiaggia e gli spettacoli che animano le sue serate, dove visitatori e turisti si mescolano con gli abitanti della città, creando un’atmosfera mediterranea e cosmopolita. Una destinazione unica, sinonimo di autenticità, sostenibilità, ricchezza gastronomica e dotata di eccezionali risorse naturali.