Donnavventura: emblematica e misteriosa Tangeri

Tangeri è una città del Marocco settentrionale. È chiamata anche la Città Bianca, ma in realtà è molto colorata, con infinite attrazioni, tra cui i suoi pittoreschi mercati e la sua cucina tradizionale. È una città estremamente vivace che si sviluppa ad anfiteatro: sorge nel punto in cui si incontrano l’Oceano Atlantico ed il mar Mediterraneo. La sua storia è particolarmente interessante in quanto questa terra è stata dominio dei Fenici, dei Cartaginesi, dei Romani, degli Arabi, dei Portoghesi, degli Spagnoli ed anche degli Inglesi.

Considerata la porta del Marocco è da sempre un luogo di scambio ed incontri. Vanta il porto più grande del Paese che, posizionato di fronte allo stretto di Gibilterra, è in continua espansione.

Tangeri conserva il fascino ed il mistero che nel corso dei secoli l’hanno resa la città più cosmopolita del Paese.



Il cuore vibrante della città è Medina, un affascinante labirinto di vicoli stretti in cui è facile innamorarsi quanto perdersi. Basta passeggiavi all’interno per lasciarsi catturare dalle colorazioni delle case tradizionali, dal profumo del pane arabo cucinato nei forni all’aperto e l’incalzante suono degli strumenti musicali tipici del Marocco. La Medina di Tangeri con il suo labirinto di stradine e la sua particolare atmosfera affascina ed è anche stata fonte di ispirazione per molti scrittori come Henri Matisse o Eugène Delacroix



Durante i primi decenni del Novecento il Marocco perse l’indipendenza e Tangeri fu colta da un vento di cambiamenti. Questo permise lo sviluppo di una nuova area adiacente la Medina: la Ville Nouvelle, ovvero la parte moderna della città, traboccante di hotel, bar, negozi e locali.

Tra i piatti e le bevande tipiche di questo Paese vi sono il tajin, un piatto di carne in umido, ed il tè alla menta.



Un’altra imperdibile esperienza per entrare nel vivo della cultura marocchina è assistere ad uno spettacolo di danza del ventre. Colori e odori si mescolano creando un’atmosfera davvero unica. Emblematica e misteriosa, è davvero una città magica.