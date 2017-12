Donnavventura: in barca alla scoperta di Lugano

Lugano vanta un aspetto tra il romantico e il selvaggio, che affascinò già al tempo del Gran Tour i suoi viaggiatori, quando, nel 1848, il primo piroscafo chiamano "Ticino" attraversava le acque del lago, conosciuto anche con il nome di Ceresio. La cittadina coniuga sapientemente vecchio e nuovo: il suo aspetto moderno (con i palazzi in vetro e le architetture avveniristiche di Mario Botta) convive con elementi tradizionali e del passato, come le affascinanti ville storiche. Per godere di un vista privilegiata sul lago, eccezionale è la soluzione proposta da The View, boutique hotel inaugurato nel 2015, dal design ricercato, la cui struttura e architettura interna ricordano quella di un moderno yacht, in una soluzione in cui design ed ecologia si fondono.



Molte sono le attività culturali che rendono Lugano cosi viva e pulsante: dalle escursioni in mountain bike, che si possono praticare lungo le sponde del lago (attrattiva principale della città), alla navigazione delle sue acque a bordo di una barca. Il Lago è uno dei più importanti tra quelli prealpini e di origine glaciale, formatosi diecimila anni fa al termine dell'ultima glaciazione.



Esso è ramificato lungo il confine italo-svizzero: situato all’estremità meridionale del Ticino, la regione di villeggiatura a sud della catena alpina, estende i suoi rami fino al territorio italiano, in provincia di Varese. Proprio grazie ai suoi contrasti, alla presenza di bellezze naturalistiche e architetture storiche, ma anche proiettate al futuro, Lugano risulta essere meta perfetta per un viaggiatore alla ricerca di tranquillità, amante di storia e natura.