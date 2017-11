Donnavventura: Costa Rica e Playa Tamarindo

Il suo slogan è "pura vida" e non c'è da meravigliarsi del fatto che i costaricensi siano in pace e in armonia con se stessi e con gli altri: la Costa Rica è il sogno degli amanti della natura, delle valli incontaminate, della biodiversità (vi si trova il 5% di quella mondiale), dei fiumi e laghi, come dei tramonti mozzafiato sull'oceano.



Uno dei paradisi di questa terra è sicuramente la penisola di Nicoya, nella provincia di Guanacaste, a poche decine di chilometri dall'aeroporto della capitale, San Josè. La penisola offre spettacolari luoghi balneari e mete ancora oggi incontaminate: piccole località che da anonimi villaggi di pescatori si sono recentemente trasformate in mete attraenti e ambite dal turismo internazionale e di nicchia, legato al surf.



Primo fra tutti, il piccolo centro abitato di Tamarindo, il quale, durante l'alta stagione, si popola degli amanti dell'onda perfetta: surfisti che giungono, imbracciando la propria tavola, sopratutti nei mesi di novembre e dicembre, in cui le onde raggiungono livelli molto alti, toccando anche i tre metro e mezzo di altezza.



Per il viaggiatore che visita il Guanacaste, o la Costa Rica in generale, è impossibile non scovare i tesori naturalistici di questa zona, avventurandosi tra i suoi mari e sulle sue spiagge, visitando parchi e aree protette, in un mix di emozioni uniche che solo il paradiso in terra costaricense riesce a coniugare.