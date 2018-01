Donnavventura a Dubai, la città dei record

A sud del Golfo Persico, nella Penisola Arabica si trova Dubai , la capitale dell’omonimo emirato che, insieme agli altri sei, fa parte degli Emirati Arabi Uniti. Dubai è il secondo per estensione dopo Abu Dhabi . La città ha una superficie di appena 35 km quadrati, a cui si aggiungono le estensioni di Palm Islands, ossia le tre isole artificiali antistanti Dubai. Da sempre, Dubai, è ritenuta la città dei record e poiché non vuole in alcun modo rischiare di perdere questa nome, è sempre alla ricerca di nuove infrastrutture da costruire per stupire il mondo.

È proprio qui che si trova il grattacielo dei record, il più alto in assoluto, il Burj Khalifa, 828 metri e 169 piani, imponente e maestoso, proprio nel cuore della Downtown. Non solo detiene il world record in altezza ma ha anche l’ascensore più veloce al mondo e quello con il percorso più lungo che accompagna i visitatori fino al 148° piano, dove la vista sulla città e sul mare lascia senza fiato. All'esterno della Burj Khalifa, sorge un sistema di fontane da record, illuminate da 6.600 luci e 50 proiettori colorati che si estendono per 275 metri. I getti d'acqua, alti 150 m sono accompagnati da musiche arabe classiche e internazionali. Uno spettacolo che attira quotidianamente centinaia di visitatori. I getti d’acqua si muovono a ritmo di musica e sono illuminati da proiezioni laser colorate e migliaia di fari, visibili da oltre 32 chilometri di distanza e ogni 30 minuti si assiste a una coreografia con una colonna sonora diverse.



Ma Dubai è anche conosciuta per i suoi meravigliosi centri commerciali, non solo meta di chi vuole fare compere, ma al centro di molteplici attività. Per evitare le alte temperature, infatti, negli emirati c’è l’abitudine di passare molto tempo all’interno e si viene nei Mall anche solo per prendere un caffè, rilassarsi, guardare un film, passeggiare, mangiare qualcosa o giocare con i videogiochi e perfino sciare. Tra i più conosciuti vi è il Dubai Mall, speciale non solo per la sua posizione ai piedi del Burj Khalifa o per le sue dimensioni, si dice infatti che sia uno dei centri commerciali più grandi al mondo, ma soprattutto perché oltre ai suoi 1200 negozi offre un grandissimo acquario e addirittura una pista di pattinaggio olimpionica. L’Acquarium è situato al terzo piano del Dubai Mall, una vasca che contiene 10 milioni di litri d’acqua con oltre 33 mila animali acquatici.



Dubai, una città stravagante, contemporanea ed in continuo divenire.