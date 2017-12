Mauritius, tra mare da sogno e montagne imponenti

L'isola di Mauritius si trova a largo delle coste orientali del continente africano, a circa 900 km a est del Madagascar, e la sua bellezza non è dovuta unicamente alle bianche spiagge e alle acque cristalline, bensì alla loro unione con rilievi montuosi che contribuiscono a rendere veramente unico il suo scenario. Spiagge che superano ogni tipo di aspettativa, paesaggi sensazionali, incontaminati, capaci di rimanere impressi per sempre nella memoria, avventura in abbondanza e ottime occasioni per ammirare la fauna selvatica: l'isola di Maurutius è questo e molto di più.