Al via una nuova spedizione: ecco il team al completo

Il team, dopo essersi presentato in maniera ufficiale presso il prestigioso hotel Excelsior Gallia di Milano, ha svelato l’itinerario della nuova edizione. Prima tappa Abu Dhabi, l’elegante capitale cosmopolita degli Emirati Arabi Uniti. Seguiranno la Thailandia con Bangkok e i suoi colori, e Singapore per poi tornare negli Emirati Arabi Uniti e vivere la modernità di Dubai. Qualche giorno a Parigi prima di volare in California e da lì raggiungere la Polinesia Francese. Ultima tappa il Giappone per andare alla scoperta della capitale nipponica, Tokyo, dove si concluderà questa Spedizione “attraverso il Mondo di Donnavventura".



Prima della partenza, però, le neo - reporter si sono sottoposte a controlli di routine presso il CDI centro diagnostico italiano che, da oltre 40 anni è attivo sul territorio lombardo attraverso un network di strutture: l’ultima ad essere stata inaugurata, si trova proprio nel cuore del capoluogo lombardo, Piazza Gae Aulenti.