Donnavventura in Svizzera: Laufen, città delle erbe

Sorta lungo le sponde del fiume Birs, il corso d'acqua più importante del Giura svizzero, Laufen ha conservato intatto il suo centro storico, circondato da 3 antiche porte e dai resti delle mura. Andare a Laufen costituisce una piccola deviazione dal Grand Tour , un itinerario che si snoda attraverso la Svizzera e che permette di conoscerne le rinomate bellezze e gli inattesi contrasti.



E' in questa graziosa cittadina che nel 1930, dalla maestria di Emil Richterich, sono nate le famose caramelle svizzere, Le Ricola. Ancora oggi il centro della produzione si trova qui, nel nuovo Kräuterzentrum, che raccoglie tutte le 13 erbe della ricetta alla base dei prodotti e accentra tutte le fasi di lavorazione delle stesse. A pochi chilometri di distanza, nel piccolo centro di Nenzlingen, si trova uno dei 6 giardini Ricola, in cui è possibile passeggiare fra i filari di erbe e i cespugli, intervallati da battute di pietra.



Tra il verde spuntano i cartellini con i nomi delle piante e le didascalie, così da togliersi immediatamente la curiosità di sapere cosa si sta guardando. La vera star del giardino è la menta, ve ne sono circa quaranta varietà, originarie di ogni parte del mondo, ma nate proprio qui, nel Giura, perché tutte le erbe vengono rigorosamente coltivate nelle montagne svizzere, con attenti criteri che seguono la natura, senza l'impiego di pesticidi, insetticidi o erbicidi.



La coltivazione viene portata avanti in armonia con l'ambiente e le erbe vengono colte solo nel momento in cui raggiungono il loro massimo contenuto di principi attivi e aromi, momento che non è pianificabile in anticipo, ma dipende dai fattori atmosferici, dalla temperatura e dalle caratteristiche del terreno. I giardini si trovano in sei località che da sole meriterebbero una visita, parliamo di Trogberg, Klewenalp,Kandersteg, Zermatt e Pontresina, oltre a Nenzlingen, una meta nuova e alternativa per gli amanti delle escursioni e della natura.