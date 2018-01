Buoni sapori: le prime sagre del 2018

I CANUNSEI DE SANT’ANTONE - Castelcovati (Brescia) - Specialità gastronomiche, riti e tradizioni in primo piano in questa bella sagra in calendario da mercoledì 10 a domenica 21 gennaio per onorare Sant’Antonio Abate. Come spesso accade nelle tradizioni contadini, la festa è l’occasione per riunirsi intorno alla buona tavola, in particolare per celebrare i casoncelli, i deliziosi ravioli locali. Oltre ai riti religiosi e ai piaceri della tavola la festa propone tornei a squadre per i ragazzi, saggi di danza , mostre fotografiche, letture di storie per i bambini e tombolate. www.comune.castelcovati.bs.it



SAGRA DEL CASONCELLO DI PONTOGLIO - Pontoglio (Brescia) – Anche in questo borgo vive l’antica tradizione di celebrare Sant’Antonio Abate con i tipici ravioli locali fatti a mano. Dal 4 a l 17 gennaio i casoncelli vengono preparati in tutte le case, proposti in tutti i ristoranti e a disposizione nei negozi di alimentari della zona. www.comune.pontoglio.bs.it



SAGRA DEL BROCCOLO FIOLARO - Creazzo (Vicenza) – Il prodotto De.C.O. più rappresentativo del territorio è protagonista di una lunga festa, da venerdì 12 a domenica 21 gennaio con concerti, sfide ai fornelli ed esposizioni di prodotti tipici. Dà il via alla sagra, venerdì 12, una cena a base di gnocco gratinato con broccolo fiolaro di Creazzo e crema di zucca. Nelle serate successive il broccolo è protagonista di altri gustosi abbinamenti, a volte anche inconsueti. Ci sono stand gastronomici, pranzi curati dai ristoratori del luogo, giochi e intrattenimento con gli artisti di strada e con il corpo bandistico e le majorette INFORMAZIONI: www.ilbroccolofiolaro.it



MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO IGP TARDIVO - Zero Branco (Vicenza) – Dieci giorni, da venerdì 12 a domenica 21 gennaio, per godersi il “fiore dell’inverno” in una sagra giunta alla sue 25esima edizione. Il delizioso ortaggio dalle foglie violacee e dal caratteristico gusto amarognolo, è protagonista di mille ricette e mille abbinamenti sfiziosi, da scoprire negli stand gastronomici. Tra le prelibatezze da scoprire ci sono il risotto al radicchio, lo spezzatino, il radicchio impanato, la pizza, la birra e la grappa al radicchio e, per chiudere in dolcezza, perfino un inconsueto muffin con radicchio e noci. La sagra è anche l’occasione per scoprire la storia e le fasi di lavorazione del Radicchio Igp, dalla semina all'imbiancamento, alla lavorazione fino al confezionamento finale. INFORMAZIONI: www.prolocozerobranco.it



SAGRA DELLA POLENTA E DEL FALLONE – Jenna (Roma) – La cultura contadina laziale propone la festa di Sant’Antonio Favaro e propone la polenta e “fallone”, una specie di pizza realizzata con la farina di granoturco e acqua, cotta sotto al fuoco e farcita con l’erbe pazze”, ossia con le verdure che le donne raccolgono nei campi. La sagra si svolge domenica 14 gennaio e prevede, dopo la tradizionale benedizione degli animali e alcune dimostrazioni a tema gastronomico.



FIERA DI SANT'ANTONIO ABATE E SAGRA DELLA PORCHETTA - Sant'Antonio Abate (Napoli) – Quale miglior luogo per celebrare Sant’Antonio Abate se non il paese che porta direttamente il suo nome? Il paese celebra l'antico spirito del commercio, lo scambio di prodotti e di bestiame, e la carne suina, in particolare la porchetta, in onore del Santo eremita protettore degli animali. La festa si svolge da sabato 13 a domenica 21 gennaio, tra riti religiosi e la rivisitazione della fiera degli animali che storicamente si svolgeva il 17 gennaio e che ora è ospitata nel grande spazio espositivo della Fiera. In concomitanza con la fiera, come vuole la tradizione, si svolge anche la 38a edizione della Sagra della Porchetta, in cui degustare i migliori prodotti derivati dalla lavorazione della carne suina. Ci sono anche spettacoli, concerti di musica popolare e attività culturali L’ingresso è gratuito. Informazioni sulla pagina Facebook dedicata.