Mezzano Romantica: musica ai piedi delle Dolomiti

La kermesse prende il via già nel cuore dell’inverno: dopo il concerto del 13 gennaio, nel mese di febbraio si esibirà l’Auroraensemble, formato da giovani musiciste che si dedicano al repertorio meno conosciuto di autori italiani del Novecento, recentemente invitate a suonare al Festival della Società italiana di Musica Contemporanea presso il Museo del Novecento di Milano.



La pianista trentina Francesca Aste presenterà, a marzo, un raffinato e originale programma incentrato sulle corrispondenze tra gli autori inglesi del Seicento e alcuni brani più evocativi di importanti compositori contemporanei, mentre ad aprile si terrà una serata particolare: l’inaugurazione della performance permanente Bosco e Boschieri, una struttura dedicata alla migrazione in Francia del Dopoguerra dei boscaioli del paese. Sono in programma incontri con i vecchi boscaioli, la musica dei Mixteca e letture che faranno da corredo anche alla successiva inaugurazione del Tabià del Checo riaperto al pubblico per momenti di incontro e di riflessione.



In maggio una serata teatrale: “Gemma” con Gelsomina Bassetti e Federico Vivaldi. In scena la storia e la figura di Gemma Guerrieri Gonzaga, nobildonna vissuta in Trentino e che, durante la seconda guerra mondiale, ha aiutato migliaia di soldati trentini a fare rientro in Italia. Il Quintetto Franchini, composto da musicisti italiani e stranieri presenterà in giugno un programma formato da autori che vanno dal Settecento ai giorni nostri, alternando brani tra i più noti ad altri appositamente scritti per questo concerto.

In agosto una presenza d’eccezione: il pianista italiano Roberto Plano, il primo pianista italiano chiamato a ricoprire il ruolo di titolare di una Cattedra di Pianoforte di una delle università americane più prestigiose, la Boston University.



Un concerto per voce e pianoforte, in settembre, vedrà la partecipazione del tenore Alessandro Cortello e del pianista Alberto Miodini con un programma di Lieder di Schumann, Strauss e Wolf. In ottobre un’altra serata teatrale: il monologo “Mi abbatto e sono felice”, che affronta, in maniera ironica e divertente, il tema della sostenibilità energetica: in scena, un attore che, pedalando su una bicicletta, produce lui stesso l’energia elettrica necessaria per luci e audio.



La Piccola Orchestra Lumière, originale compagine formata da giovani musicisti, sarà ospite “in residence” in novembre per provare e poi debuttare con una nuova produzione che consisterà nell’accompagnamento dal vivo, con musiche appositamente scritte, della proiezione di un film muto. L’AmadEnsemle, formato da importanti musicisti presenti nelle maggiori orchestre italiane, chiuderà a dicembre il Festival, presentando una trascrizione cameristica delle due ultime sinfonie di Mozart, le più conosciute e importanti, note anche al grande pubblico.



Il clou dell’iniziativa è il Trentino Music Festival di Mezzano Romantica, in calendario per i mesi estivi, dal 24 giugno al 4 agosto: protagonista è, per il quinto anno consecutivo, la Music Academy International di New York, presente con numerosi spettacoli dedicati ai più vari generi musicali. Sono in programma opere liriche in forma scenica: Dark Sisters, di Nico Muhly, in prima europea, Alcina di Handel, Suor Angelica e Gianni Schicchi di Puccini, e Hansel e Gretel di Humperdinck. Considerato anche il grande success riscosso nella passate edizioni, anche quest’anno sono in cartellone i musical Cabaret di Kander e Ebb, ed Evita di Rice e Lloyd Webber, messi in scena dagli studenti dell’Academy. Ci sono poi i concerti dell’Orchestra del Festival: in programma brani di Dvorak, Berlioz e Mendelssohn, diretti dal maestro David Jackson. Una novità sarà invece l’omaggio a Leonard Berstein, nel centenario della nascita, con numerosi eventi sia strumentali che vocali. Tra gli artisti presenti, i registi David Gately, Ophelia Wolf e Patrizia Di Paolo, la soprano Jeanne Michel Charbonnet, il baritono Christopher Magiera. Non mancheranno infine, i corsi di musica da camera coordinati dai maestri Nicholas Duchamp, flautista, e Jarolslaw Lis, violinista. Per informazioni: www.mezzanoromantica.it