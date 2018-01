Valle d’Aosta e Carnevale della Coumba Freida: è il primo dell’anno

Il 13 gennaio a Ollomont, in Valle d’Aosta, prende il via il primo Carnevale dell’anno: le coloratissime maschere della Coumba Freida si fanno strada con i loro vivacissimi colori tra la neve dei borghi della Valle del Gran San Bernardo rinnovando la tradizione antica che ripercorre il tracciato percorso da Napoleone per scendere in Italia con le sue armate. A questo evento storico si sommano riti e tradizioni molto più antichi, che danno origine a uno dei carnevali più originali e curiosi del nostro Paese.

La prima notizia documentata a proposito di questo particolare Carnevale risale addirittura al 1467, ma le caratteristiche attuali della manifestazione hanno le loro radici nel passaggio in valle dell'esercito napoleonico nel 1800. E’ da qui infatti che prende spunto la tradizionale sfilata della "benda", un corteo di maschere con le caratteristiche "landzette", personaggi vestiti con i costumi ispirati alle divise dell'esercito francese.



Coumba Freida significa “valle fredda”, con chiaro riferimento alla situazione climatica di questa parte della Valle D’Aosta, esposta a venti gelidi e a temperature particolarmente rigide. Le diverse località della valle vengono visitate a turno da una allegra e pittoresca sfilata di maschere coloratissime: la processione passa di casa in casa, con festose visite alle famiglie, per mangiare, bere e scambiare frizzi e giochi. In cambio dell’ospitalità i personaggi mascherati offrono riti propiziatori di buona fortuna, canti e balli e, insieme alla famiglia ospite, il ricordo con affetto e simpatia, senza troppa tristezza, delle persone che sono mancate nel corso dell'anno. Queste visite informali sono l’occasione per scoprire tanti deliziosi prodotti del territorio, tra cui i formaggi e i salumi locali, dalla fontina Dop al il prosciutto crudo speziato e aromatizzato con timo, ginepro ed erbe di montagna chiamato Jambon de Bosses Dop, dalla mocetta, una particolare varietà di carne secca che ricorda la bresaola, al celebre Lardo di Arnad.



Una delle particolarità di questo Carnevale sta proprio nelle landzette, i personaggi della sfilata, che indossano preziosi abiti realizzati a mano e rifiniti con perline, paillettes e luccicanti specchietti. Il volto delle landzette è invece coperto da una maschera, un tempo di legno, oggi di gesso o cartapesta, che li rende irriconoscibili. I personaggi portano in mano una coda di cavallo ed in vita indossano una cintura munita di un campanello, elementi che secondo la tradizione servono ad allontanare gli spiriti maligni. Tra i protagonisti della sfilata ci sono l'orso, che impersona l'avvicinarsi della primavera; le code dei muli, simbolo dei venti e utili per allontanare le correnti d'aria nefaste; il colore rosso, che simboleggia la forza e il vigore e che ha il potere di esorcizzare i malefici e le disgrazie.

Tutte le informazioni sono sul sito ufficiale del turismo in Valle d’Aosta.



IL CALENDARIO DELLE SFILATE DELLA COUMBA FREIDA

Ollomont - 13 gennaio 2018

Bionaz - 20 gennaio

Doues - 27 / 28 gennaio

Gignod - 3 febbraio 2018 / 10 / 13 febbraio

Valpelline - 3 febbraio

Étroubles - 8 / 9 febbraio

Saint-Oyen - 10 febbraio

Allein - 11 / 13 febbraio

Saint-Rhémy-En-Bosses - 11 / 13 febbraio

Roisan - 12 / 13 febbraio