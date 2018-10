Torna Winamp nel 2019, lo storico lettore musicale e leggerà tutti i formati

Winamp era stato chiuso da America On Line cinque anni fa, Radionomy poi lo acquistò nel 2014 rilanciandone solo alcune versioni. Ora la rinascita sarà definitiva, con la versione 6.0 e arriverà anche sotto forma di app per Android. Sarà una piattaforma che permetterà di ascoltare la musica su ogni tipo di dispositivo quindi, mobile e non. “Potrete ascoltare gli mp3 che avete a casa ma anche sul cloud - commenta il Ceo di Radionomy, Alexandre Saboundjian - Poi ci sono i podcast, le stazioni radio in streaming e le playlist”.

Va ad inserirsi in un mercato dove esistono già dei titani come Apple Music e Spotify. Winamp sarà tutto nuovo, ma punterà molto sulle basi del prodotto che è sempre stato apprezzato per la sua semplicità d’uso e la personalizzazione. In attesa della versione dell’anno prossimo comunque, sarà rilasciata una versione beta 5.8 già in questi giorni.