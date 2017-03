Facebook: anche su Messenger si potrà condividere la posizione in tempo reale

Non solo su Google Maps o via WhatsApp, a breve anche con la chat Facebook Messenger si potrà condividere la propria posizione in tempo reale, per un tempo massimo di un'ora. La novità è stata annunciata dalla compagnia di Mark Zuckerberg e sarà disponibile gradualmente a livello globale per le app su iPhone e dispositivi Android. Lo scopo, spiega Facebook, è quello di agevolare incontri e appuntamenti tra le persone.