WhatsApp si prepara a lanciare la localizzazione degli utenti

C'è chi lancia l'allarme privacy, chi invece teme per la stabilità delle coppie, di sicuro le novità che WhatsApp sta testando e probabilmente lancerà a breve sono destinate a rivoluzionare le nostre chat. La più importante è la localizzazione in tempo reale degli utenti. Non sarà però una funziona automatica ma sarà l'utente stesso a decidere a chi e quando fare sapere dove ci si trova. Ma siete disposti a dire no al vostro partner?

I beta tester hanno potuto dare un occhio al "Live location tracking" nelle versioni di prova della app di messaggistica, e precisamente la 2.16.399 Android e la 2.17.3.28 per iOs. Sintomo che è una funzione su cui WhatsApp punta molto e che vuole lanciare subito per tutte le versioni.



All'utente viene data la possibilità di impostare a chi far vedere la propria posizione e anche per quanto tempo: si va dai pochi minuti fino all'infinito. Questo, dicono, dovrebbe consentire agli amici di sfruttare meglio le chat di gruppo. Non è una novità rivoluzionaria perché sono già tanti i dispositivi che danno la possibilità di geolocalizzare gli utenti, ma la questione privacy è sempre un argomento spinoso.



Arriva il tasto "undo" - L'altra novità, invece, potrebbe accontentare tutti. Arriva il tasto "undo", vale a dire la possibilità di cancellare o modificare un messaggio appena inviato. Unica accortezza, per la cancellazione, è che il messaggio stesso non deve essere ancora stato letto dal ricevente. Ma nessuno vi salverà se il messaggio è stato però "sbirciato" attraverso le notifiche. Distratti avvisati, mezzi salvati.