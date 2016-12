Ex ingegnere Apple viene respinto dopo un colloquio come Genius

All'ex ingegnere della Apple JK Scheinberg , noto per aver reso operativo sulle macchine Intel il sistema operativo Mac OS , è stata rifiutata la richiesta per un impiego come esperto alla Genius Bar in un Apple store . Dopo aver lavorato per 21 anni nell'azienda statunitense, nel 2008 è entrato in pensione. A 54 anni ha pensato di essere ancora al massimo delle sue forze per lavorare, specialmente nel suo campo, e ha fatto un colloquio come Genius, pur essendo più anziano di tutte gli altri candidati. Gli intervistatori hanno detto che l'avrebbero richiamato, ma nessuno si è più fatto sentire .

L'accusa del New York TimesAl New York Times non è piaciuto il trattamento riservato a JK Scheinberg e ha dedicato un articolo alla sua storia, in cui ha parlato di ageism, discriminazione in base all'età. Secondo i dati citati dal giornale, gli over 65 che lavorano in America nel 2016 sono solo il 20 per cento. Il New York Times denuncia un bisogno ossessivo di giovinezza e la mancanza di considerazione per gli anziani, che, invece, secondo il quotidiano, hanno molto da insegnare. Dopo la pubblicazione del pezzo sul giornale newyorkese, l'ingegnere ha pubblicato un tweet di "rivincita", scrivendo: "Voglio proprio vedere se ora Apple mi farà sapere qualcosa riguardo a quel famoso colloquio".