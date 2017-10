Uomini e Donne Over: Giovanni F. e Maria Pia si raccontano

Un amore nato in sordina, senza fuochi d’artificio, serenamente, con moltissime ore passate al telefono. Conoscersi profondamente pur bruciando le tappe, mettersi in gioco senza filtri. Hanno scoperto di essere due elementi di un puzzle che si incastrano alla perfezione. Maria Pia ha parole bellissime per Giovanni che descrive affettuoso, sincero, un vero uomo. “Più lo conosco e più lo apprezzo, un uomo deciso, mi fa piacere stare con lui”. La meraviglia di due persone che hanno voglia di conoscersi per iniziare un percorso di vita insieme. L’amore è una grande risorsa ad ogni età.