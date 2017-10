La puntata di Uomini e Donne in onda martedì 24 ottobre parte con “l’attacco” alla coppia del momento: Gemma e Riccardo. Si frequentano da poco ma sono già al centro dell’attenzione per aver ‘bruciato le tappe’. Tina sferra un primo colpo portando in studio la ‘mummia’, le cui fattezze dovrebbero ispirarsi alla protagonista del Trono Over. “Cercasi esperto restauratore per pelli rovinate” è una delle provocazioni che lancia riferendosi alla pelle della sua ‘nemica’ . Gemma entra in studio e propone di abbellire la sua sosia con un copricapo egizio, esortando poi Tina ad iniziare uno ‘studio filologico’ sulle mummie, visto il suo interesse. Chissà se la sfida culturale verrà colta.