Uomini e donne, finita la storia tra Claudio Sona e Mario Serpa

Solo qualche ora prima era toccato a Claudio intervenire sullo stesso social. "Mi dispiace che il silenzio di questi giorni sia stato mal interpretato. Non abbiamo mai preso in giro nessuno, ma abbiamo solo avuto bisogno di tempo per capirci e confrontarci - ha scritto sullo stesso social -. Anche se la relazione tra me e Mario è nata pubblicamente, è impossibile farvi capire tutto quello che c'è stato e che è successo tra noi in questo periodo. Siete liberi di avere la vostra opinione, io non bloccherò nessun utente perché credo nella libertà di espressione. Mi riserverò di farlo solo nel caso in cui ci fossero commenti discriminatori o volgari. Ringrazio immensamente tutte le persone che mi sostengono con il loro affetto e la loro comprensione. Spero di tornare presto a sorridere e a divertirmi con voi".



Il riferimento ai fan è doveroso dal momento che sono in migliaia ad aver seguito la coppia e fatto il tifo per un lieto fine che al momento sembra decisamente in forse. "Claudio è stato una persona importante a cui ho voluto e voglio bene - ha aggiunto Mario -. Detto ciò spero che continuate a volere bene ad entrambi. Grazie di tutto".