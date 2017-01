22 giugno 2015 Una Vita, su Canale 5 nuovi amori e intrighi sulla scia de Il Segreto Da lunedì 22 giugno, alle 14.45, in prima tv arriva la soap spagnola ambientata alla fine dell'Ottocento e scritta dalla creatrice della telenovela record di ascolti Tweet google 0 Invia ad un amico

09:51 - Arriverà il 22 giugno in prima tv, "Una Vita", la nuova soap opera spagnola di Canale 5, che andrà in onda dal lunedì al venerdì, alle 14.45. Ispirato a "Downton Abbey", la telenovela, ambientata nel 1899 in una indefinita città spagnola, narra le vicende di alcuni camerieri e delle famiglie borghesi alle quali prestano servizio. Tra gli autori, anche Aurora Guerra, ideatrice de "Il Segreto". Una firma che è garanzia di successo.

Una Vita condivide con la soap record di ascolti, anche la presenza di Iago Garcia, l'Olmo Mesia de Il Segreto, che nella nuova telenovela ha un ruolo non fisso, ma ricorrente.



Garcia è Justo, marito ricco e senza cuore della protagonista Carmen, costretta dalla madre a sposarsi perché incinta. Carmen, stanca dei soprusi del marito, colpirà l'uomo e temendo il peggio, scapperà via, ma sarà costretta ad abbandonare sua figlia. Ricomincerà una nuova vita sotto falso nome (si farà chiamare Manuela) e troverà lavoro come sguattera in un palazzo dove vivono le famiglie Serna, Alvarez-Hermoso, Hidalgo e Palacios, le cui storie si intrecciano con quella della protagonista.



Amore, passione, gelosia e vendetta abitano qui, al condominio Acacias 38, che dà anche il titolo alla versione originale della soap opera, alla prima stagione anche in Spagna.