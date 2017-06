Trono over, torna Sabatino, ex spasimante di Gemma

Ricordate Sabatino? Corteggiò a lungo Gemma, la star incontrastata del "trono over" di "Uomini e Donne".

Oggi il cavaliere si è ripresentato nello studio televisivo di Maria De Filippi per conoscere Graziella, al momento impegnata nella lite con Manfredo.

Il fatto che Gemma abbia trovato forse l'amore con Marco, non sembra però averle fatto digerire che un suo ex corteggiatore ora focalizzi le proprie attenzioni su un'altra dama. Tra le due signore sono infatti subito scintille: non appena il "rieccolo" ha messo piede sul palco scoppia la lite e il povero Sabatino si ritrova in mezzo.