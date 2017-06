The Winner Is, Don Giuseppe incanta il pubblico di Canale 5

Ha 45 anni, è originario di Gela e opera a Niscemi, dove oltre a dedicarsi alla parrocchia insegna in un liceo. E' questo il profilo di Don Giuseppe Cafà, il prete che si è esibito nella prima puntata di "The Winner Is", andata in onda giovedì 15 giugno su Canale 5. Come racconta lui stesso nella presentazione del programma, la sua grande passione è legata alla musica, vista anche come un modo per aggregare i suoi parrocchiani. Don Giuseppe vorrebbe realizzare una mensa per i poveri nel suo quartiere e spinto da questo sogno ha incantato i telespettatori di Canale 5 sulle note di "Perdere l'amore" e "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones".