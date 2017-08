Temptation Island, scoppia la crisi tra Nicola e Sara: "Stasera è finita la mia storia"

La crisi tra Nicola e Sara, una delle coppie più popolari di "Temptation Island", si fa sempre più profonda dopo gli avvenimenti trasmessi durante la seconda puntata andata in onda lunedì 3 luglio. Nel villaggio dei fidanzati, la single Antonella ha trovato grande sintonia durante l'esterna con il 34enne. Come mostrato successivamente alla compagna Sara, il giovane balla, mette la crema e flirta in maniera molto provocante con la seduttrice che già durante la presentazione iniziale aveva attirato su di sé la sua attenzione. Ma oltre a tutto ciò, sono le parole ascoltate da Sara durante il primo pinnettu dell'episodio a far scaturire l'ira della ragazza: "Prepariamo la vacanza da single. Stasera è finita la mia storia."