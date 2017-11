Temptation Island, il confronto finale tra Selvaggia e "Lenticchio" è tutto da ridere

E' stata una delle coppie che ha fatto più parlare i tantissimi fan di "Temptation Island" e come in molti avevano già previsto il falò di confronto tra Francesco e Selvaggia è stato uno dei momenti cruciali vissuto durante l'ultima puntata in onda lunedì 31 luglio. Dopo 21 giorni di corteggiamenti da parte di Desirée ai danni di Francesco, dopo gli attacchi di Selvaggia e i suoi sfoghi con Riccardo, la coppia romana si è ritrovata per discutere sulla loro relazione, in bilico già dal primo episodio del programma.



L'incontro finale li ha visti protagonisti di duri scontri su quanto successo nel corso dell'esperienza nei rispettivi villaggi, ma vederli "litigare" in quel modo ha divertito - e non poco - tutti i telespettatori di Canale 5. Alla fine i ragazzi romani hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme, con la promessa di riavvicinarsi dopo tante situazioni in cui sembravano sul punto della rottura definitiva.