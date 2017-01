Teen mom: alla figlia cadono i dentini, Farrah Abraham le dà 600 dollari

L'ex "Teen Mom" Farrah Abraham torna a far discutere, stavolta non per la sua evoluzione porno, nè per gli effetti collaterali della chirurgia plastica. La protagonista del docu-reality di Mtv sulle mamme adolescenti ha regalato 600 dollari alla figlia Sofia, 6 anni appena. La bambina ha perso i primi due dentini da latte e la mamma ha deciso di trasformarsi una "fatina dei denti" davvero generosa. Una scelta che sul web ha raccolto molte critiche.