Subsonica a "Fronte del palco"

10:31 - Giovedì 26 marzo alle 00.40 su Italia 1 i Subsonica saranno i protagonisti della nuova puntata di "Fronte del palco", appuntamento con la musica condotto da Simone Annicchiarico. Nell'auditorium di Radio Italia il gruppo torinese presenterà il suo album “Una nave in una foresta” e si racconterà a Simone Annicchiarico, ripercorrendo la loro carriera e svelando segreti e curiosità inerenti al loro ultimo lavoro.

La speaker Manola Moslehi, in diretta dalla sua postazione radiofonica, rivolgerà agli artisti le domande degli ascoltatori di Radio Italia. I brani in scaletta: "Una nave in una foresta", "Discolabirinto", "Up Patriots to arms", "Di domenica", "I cerchi degli alberi", "Veleno", "Lazzaro", "Diluvio" e "Tutti i miei sbagli".