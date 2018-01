Striscia La Notizia, Staffelli consegna il tapiro a Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez sono stati, senza ombra di dubbio, la coppia d'oro del 2017. Hanno fatto parlare di sè per i motivi più svariati, giungendo al culmine dell'attenzione per la proposta di matrimonio di lui e la gravidanza successiva di lei. Per non farsi mancare nulla, entrambi hanno ricevuto un tapiro: Fedez, per una lite tra rappers con Guè Pequeno e Marracash, mentre la Ferragni per aver scatenato l'ira dei condomini del suo palazzo, dopo aver portato il suo cane a fare i bisogni nel giardino. La consegna è avvenuta in piazza Gae Aulenti a Milano, mentre i due passeggiavano in compagnia. Sia lei che il compagno si difesero così: "E' una notizia falsa, adesso porteremo davvero il cane a c.... in casa, così diventerà un fatto vero!"