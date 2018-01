"Non so niente, mi creda. Io sono tifoso della mia nazionale, il pensiero che mi turba ancora è di non andare al mondiale". Così Carlo Tavecchio replica a Valerio Staffelli, che voleva consegnargli il Tapiro d'Oro durante la puntata di Striscia la Notizia di giovedì 25 gennaio, perché dopo essere stato costretto a dimettersi da presidente della FIGC lo scorso novembre, ora potrebbe essere eletto alla presidenza della Lega Serie A. Alla fine però il Tapiroforo ha rinunciato a consegnargli la statuetta, dicendo: "Visto che rischiamo di averla presidente della Lega Calcio, ce lo teniamo noi italiani”.