"Isola dei famosi", il saluto di Raz: offre il riso alla terra e non ai compagni

In confessionale ammette di aver pensato di dividerlo con i compagni ma poi si è ricreduto. "Ogni volta ho messo da parte un po' di riso e sono arrivato a un chilo. Pensavo di offrire una cena agli altri naufraghi, ma il riso ha un significato simbolico: quello di offrire e dare indietro qualcosa di te. Ho capito che io sono riconoscente verso pachamama, la madre terra, e non certo verso di loro".



Raz inizia così a spargerlo per tutta l’Isola della Civiltà. Nancy però non riesce a cogliere appieno il significato del gesto. "C'è un matrimonio?" chiede ironica a Eva e Malena. Ma lui non la sente nemmeno, è troppo intento a dimostrare all’isola quanto di essa sia rimasto dentro di lui dopo questi due lunghissimi mesi da naufrago.