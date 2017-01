Isola dei Famosi, festa a sorpresa per il compleanno di Andrea

13:20 - Anche con poco a disposizione i naufraghi riescono a trasformare il 30esimo compleanno di Andrea Montovoli in una giornata speciale. Sull'Isola dei Famosi organizzano infatti una sorpresa. Compongono una scritta con un disegno sulla sabbia e, in una ciotolina di cocco, con dei piccoli frutti, creano una torta di compleanno. Ed è subito "party".

Quando Andrea si sveglia, lo bendano e lo portano davanti alla spiaggia, dove campeggia la scritta "Tanti auguri, ti vogliamo bene". E un cuore. Montovoli apprezza l'improvvisata, d'altronde questo compleanno forse non se lo dimenticherà mai.



Su Valerio però cala un velo di tristezza. E' anche il compleanno della mamma e non riesce a pensare ad altro. Giulia propone un selfie immaginario e tutti i ragazzi si mettono in posa. Cecilia prepara il riso e, nel versarlo nella pentola, crea casualmente la forma di un cuore: "Oggi è una giornata piena d'amore".