Isola dei Famosi: abbuffata di lasagne, mortadella e cioccolato per i naufraghi

09:55 - Mancano pochi giorni alla finale dell'Isola dei Famosi di lunedì 23 marzo in prima serata su Canale 5, intanto i naufraghi a Cayo Paloma riscoprono i vecchi sapori. Alvin porta in dono mortadella e cioccolato. Non solo: come promesso, i finalisti trovano anche una teglia di lasagne che divorano immediatamente. E c'è chi, come Cecilia e Valerio, per la felicità accennano un ballo latino americano.

L'inviato Alvin chiede ai naufraghi di sedersi attorno al vassoio: in questa settimana dovranno recuperare vecchie abitudini e rievocare dei sapori. Ecco quindi cioccolato, mortadella e formaggio. Brice e Le Donatella non possono credere ai loro occhi e con gli altri cercano di gustare il cibo piano piano.



Una saporita sorpresa Alvin vuole che i naufraghi recuperino le abitudini che hanno perso, come la capacità di gustare sapori diversi...

Cecilia ammette che le mancavano i sapori, Brice si butta subito sul cioccolato: "Quando l'ho messo in bocca ho pensato a mio fratello che fa un dolce al cioccolato pazzesco". Martinet e la Rodriguez ripensano al loro percorso e sono entrambi orgogliosi di essere arrivati in finale. Il clima di gioia spinge i naufraghi a fare un bagno tutti insieme e poi Cecilia e Valerio iniziano ad accennare un ballo latino americano. Ormai sono tutti in finale.