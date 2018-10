Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi: "Qui sto rifiorendo"

Per Giulia Provvedi il "Grande Fratello Vip" si sta rivelando quasi una terapia. Dopo la fine della tormentata storia d'amore con Fabrizio Corona, la mora delle Donatella aveva bisogno di staccare da tutto per ritrovare se stessa. "A me sta servendo molto. Ho il tempo di analizzarmi, di pensare... Io avevo questa necessità, sto rifiorendo. Il bello di questo programma è che non puoi che uscirne meglio" confida a Elia e Francesco.