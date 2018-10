Grande Fratello Vip, tra Giulia e Francesco coccole in Caverna

Da giorni Giulia Salemi e Francesco Monte non aspettavano altro: di potersi parlare, abbracciare, toccare senza l’ostacolo della parete che divide la Casa e la Caverna. Il "Grande Fratello Vip" ha deciso di accontentarli, riunendo i gruppi per un aperitivo e i due non si sono staccati un attimo. Balli guancia a guancia, risate, chiacchiere e tenerezze: tutti gli ingredienti giusti per formare una nuova coppia.