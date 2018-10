"Grande Fratello Vip 2018": vota e vinci premi tecnologici e la finalissima

Hai una passione per il "Grande Fratello Vip" e ti piace l'idea di poter decidere il destino dei concorrenti? Adesso per votare c'è un motivo in più. E' infatti partito ufficialmente il "Concorso del Grande Fratello Vip". Per partecipare basta votare. Ogni voto espresso sulle piattaforme disponibili offre la possibilità di vincere fantastici premi tecnologici. E in più c'è il premio speciale: l'invito in studio per assistere alla puntata finale che incoronerà il vincitore!