2 ottobre 2018 11:48 "Grande Fratello Vip 2018": entra Lory Del Santo, Lisa Fusco è la prima eliminata Seconda puntata del reality ricca di emozioni. Quattro in nomination: sono Ivan, Valerio, Elia e Jane

E si comincia proprio con loro, i 10 vip in nomination. Non era mai successo nella storia del Grande Fratello che così tanti concorrenti finissero in nomination in una volta sola. Dopodiché Ilary lancia il filmato in cui alcuni dei vip commentano l'eventuale ingresso di Lory Del Santo. Prima di entrare in Casa lei sarà in studio per raccontare alla Blasi e ad Alfonso Signorini i perché della sua scelta.



UNA NUOVA "NOMINATION" - Si torna ai nominati. Ilary chiede a ciascuno di loro chi vorrebbe fuori dalla casa. Elia Fongaro fa il nome delle Donatella, Francesco Monte quello di Elia, Lisa Fusco quello di Jane Alexander (anche se la pronuncia Gian Alessandra), Martina fa anche lei il nome di Elia così come Walter Nudo ed Enrico Silvestrin. Stefano Sala si accoda e nomina anche lui Fongaro. E infine le Donatella, che nominano anche loro Elia. Una sorta di plebiscito... "Grande incompreso o grande rompiscatole?" si chiede Signorini.



Si torna a quanto accaduto in settimana, in particolare alla diversa situazione vissuta dai Cavernicoli e dai vip nella Casa. Due mondi opposti. Tornati in studio c'è un primo battibecco tra la Marcheda d'Aragona ed Eleonora Giorgi. La prima imputa alla seconda di non essere abbastanza protettiva nei confronti dei più giovani e, anzi, di essere più "pazza" di loro. La Giorgi conferma e dice di "non essere una signora, ma una hippie".



IL VERDETTO - Ilary dichiara chiuso il televoto e divide i nominati in due gruppi da cinque. In Mistery Room vanno Stefano, Jane, Martina, Andrea e Walter, gli altri nella stanza dei led. Uno dei due gruppi verrà o rimandato in Casa, e i suoi componenti saranno salvi. Gli altri cinque continueranno a giocarsi l'eliminazione. A Walter, Jane, Andrea, Stefano e Martina, che tornano in salotto, viene comunicato che sono salvi. Per gli altri la graticola continua... Ilary si collega con il gruppo di quelli a rischio per comunicare chi sono i salvi e chi andrà a casa: Elia è salvo, così come la Donatella.



IL CASO SILVESTRIN - Prima di annunciare il verdetto Ilary introduce "la bufera mediatica" che ha coinvolto Enrico Silvestrin, reo, secondo alcuni, di dichiarazioni omofobe fatte su Instagram. La Fusco settimana scorsa lo ha nominato proprio per quello. Signorini mostra più di una perplessità: "Se dovessimo giudicare i concorrenti per cose dette o fatte fuori dalla Casa la Casa resterebbe vuota". Ilary comunica a Francesco che è salvo e quindi si rivolge ai due rimasti, Enrico e Lisa, proprio i protagonisti del caso di settimana scorsa. Prima di annunciare il risultato del televoto la Blasi chiama da parte Enrico per affrontare la questione "omofobia", una polemica suscitata da un termine usato da Enrico durante una diretta su Instagram. Silvestrin rifiuta qualsiasi accusa, ammettendo di aver usato un gergo sbagliato, "ignorante". Signorini prende apertamente le difese di Enrico, dicendo di non essersi minimamente sentito offeso.

LA TESTIMONIANZA DI LORY DEL SANTO - E' ancora presto per il verdetto sulla nomination. Prima arriva in studio Lory Del Santo. Si parte dall'inizio, da giugno, quando Lory viene contattata dalla produzione ed effettua il primo provino per la trasmissione. Lei spiega di essere stata entusiasta sin dal principio. Poi è arrivata la notizia del suicidio del figlio che Lory definisce "non devastante, di più". "Sono piombata in un tunnel nero per parecchio tempo" dice la Del Santo che spiega di aver chiamato subito la produzione per rinunciare alla partecipazione al GF. Lory spiega anche di aver pensato di non dir niente a nessuno, facendo finta di niente, salvo capire poi che non era possibile, perché comunque niente era più come prima. E quindi ha deciso di affrontare la cosa a viso aperto.



Lory spiega che quando morì il primo figlio, Conor, decise di fare in maniera opposta, ovvero si isolò da tutto. E la cosa per lei fu deleteria. Signorini prova a farle spiegare il perché della sua decisione, che lui dice di non approvare, perché il dolore stona in un contesto gioioso e scherzoso come la Casa del Grande Fratello. Lei spiega che il dolore "non ti abbandona mai, ma io lo custodirò chiuso in uno scrigno dentro di me". Lory dice di capire le critiche ma afferma di dover pensare soprattutto a se stessa. "La disperazione totale non porta a nulla, bisogna trovare la forza nelle cose che ci aiutano". Dopodiché si avvia verso la porta rossa.



CHI E' IL PRIMO A USCIRE? - Si torna ai due nominati per il verdetto del pubblico. Il primo concorrente a dover lasciare la Casa del Grande Fratello Vip è Lisa Fusco.Giulia Salemi è disperata, Lisa prende il suo bussolotto con il possibile biglietto di ritorno ed esce dalla Casa. Enrico invece non riesce a godersi il momento perché il "processo sommario e l'accanimento in contumacia" lo ha fatto sofrrire. "Ho un figlio fuori, un padre e una madre" dice "non so posso difendermi". Signorini lo rincuora facendogli notare che "il pubblico lo ha capito benissimo, altrimenti non avresti avuto questo risultato".



ELEONORA E LE DOCCE - Ilary parla quindi con Eleonora Giorgi che ha vissuto la prima settimana con grande entusiasmo. Apprezzando le qualità estetiche dei compagni di avventura, sia quando fanno le docce che quando la baciano per affetto. Apprezzamenti non graditi dalla Marchesa d'Aragona ("Mi ha dato una sensazione di povertò interiore... mi ha fatto grande tristezza").

GIULIA E FRANCESCO INSIEME... - Monte e la Salemi in settimana hanno mostrato un certo feeling. e vengono chiamati entrambi nel confessionale. Lei dice di vederlo solo in veste di amico, "sono stati gli altri a commentare, fomentare... al punto che mi è venuta l'ansia e a un certo punto non lo guardavo più". Si discute poi di un bigliettino che Francesco le ha scritto, con la frase "credi di più in te stessa". Biglietto che ha creato anche una discussione tra i due.



LA BARZELLETTA DELLA DISCORDIA - Altro caso da affrontare: la tensione tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro, causata da una barzelletta. Barzelletta che Ilary chiede a Maurizio di raccontare. Il problema si è creato in settimana perché Elia non ha capito la barzelletta raccontata da Battista e i continui tentativi di spiegazione hanno portato a scambi piuttosto duri, con epiteti come "cretino", "saccente"...



LORY NELLA CASA - E' il momento dell'ingresso della Del Santo in Casa. Prima che varchi la porta rossa la Blasi le vuole mostrare un filmato con i commenti dei concorrenti sulla vicenda. Eleonora e Ivan dicono che saranno condizionati, non potranno più ridere liberamente come prima, si sentirebbero cinici. Jane invece è più positiva. Enrico si domanda come potrà gestire il dolore in un ambiente di questo tipo. Valerio non si sente in grado di giudicare. Lory dice di considerare "tutti i ragionamenti leciti. Non impedirò a nessuno di ridere. Sono disposta a parlare con tutta questa gente e a tentare di tirare fuori il mio lato divertente e simpatico che mi accompagna da sempre". Dopodiché entra... accolta da tutti con entusiasmo. E lei dice a tutti: "Spero di non portare tristezza perché ho lottato tanto, nella mia mente, per venire qua e ridere con voi".



PRIME DISCUSSIONI - Viene chiamato in causa Maurizio, che aveva espresso dissenso sulla scelta di Lory. Lui dice di non essere d'accordo ma se "la signora Del Santo ha scelto così", per lui va bene. Lory arriva dirgli "se ti dà fastidio che ti parlo non ti parlerò mai più", ma Maurizio ovviamente dice di non volere questo. Ilary intanto annuncia che la squadre si invertiranno: chi ha abitato nella Caverna questa settimana andrà nella Casa, e viceversa.