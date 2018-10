Gf Vip, esercitazioni piccanti: passa la mela... di bocca in bocca

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" è tempo di prove ed esercitazioni. Un comunicato informa gli inquilini della Casa e quelli della Caverna, che dovranno sottoporsi ad un gioco... molto piccante. Al segnale del Grande Fratello dovranno andare in magazzino, prendere un oggetto, che troveranno lì e che si rivela essere il frutto del peccato, ovvero una mela e riportarlo in confessionale passandoselo tutti almeno una volta di bocca in bocca... senza usare le mani! Sono ammessi al massimo tre passi. Cavernicoli e casalinghi prendono il gioco sul serio...