Sono stati i protagonisti di una delle storie affrontate nella seconda puntata del "Grande Fratello Vip". Ma per Giulia Salemi e Francesco Monte la serata non è finita con lo spegnimento delle luci della diretta. I due "amici" si sono appartati in giardino mentre il resto del gruppo cenava e hanno commentato il video che li ha visti protagonisti. Giulia prova a scherzarci su ma Francesco la rimbrotta: "Ti giustifichi per aver detto delle cose belle?".