Grande Fratello Vip, nella Casa è un Halloween... su di giri

Serata particolare nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Per la ricorrenza di Halloween il Gf ha dato la possibilità agli inquilini di truccarsi e travestirsi per una festa in grande stile. Tra sorprese spaventose, irruzioni di personaggi inquietanti e qualche bottiglia di spumante, qualcuno finisce con l'andare su di giri e la festa finisce con bagni in piscina scatenati...

Grande Fratello Vip, tutti in maschera per Halloween Sito ufficiale 1 di 14 Sito ufficiale 2 di 14 Sito ufficiale 3 di 14 Sito ufficiale 4 di 14 Sito ufficiale 5 di 14 Sito ufficiale 6 di 14 Sito ufficiale 7 di 14 Sito ufficiale 8 di 14 Sito ufficiale 9 di 14 Sito ufficiale 10 di 14 Sito ufficiale 11 di 14 Sito ufficiale 12 di 14 Sito ufficiale 13 di 14 Sito ufficiale 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'arrivo del vino rende felici molti. Corinne in particolare si lascia andare. Ma di disciplina ce n'è davvero poca nella Casa questa sera. Cristiano, che ha organizzato tutto nella Stazione, tra addobbi, alcol e cibo, a un certo punto si rifugia in confessionale per sfogarsi.



A movimentare ulteriormente la situazione il Grande Fratello lancia alcuni "freeze" accompagnati dall'incursione di personaggi inquietanti, come zombi assetati di sangue o la bambina di "The Ring". In alcuni casi le reazioni dei concorrenti sono scomposte: come la povera Ivana che, davvero terrorizzata, arriva a farsi prendere quasi da un attacco isterico. Ne fa le spese il povero Cristiano che, mentre la ragazza lo stava abbracciando, finisce quasi malmenato.



Tonon invece mantiene il suo ruolo di vittima sacrificale e finisce in piscina per un bagno sicuramente non volontario... E in tutto questo Cecilia e Ignazio cosa fanno? Finiscono la serata coccolandosi a letto...