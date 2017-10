Dopo il faccia a faccia tra Cecilia Rodriguez e l'ormai ex fidanzato Francesco Monte che è entrato nella Casa del " Grande Fratello Vip " il Web si è scatenato sulle parole che i due si sono sussurrati all'orecchio. Hanno cercato di coprire i microfoni, ma le frasi non sono sfuggite ai più attenti. "Mi stai uccidendo", "Sei stata strafottente", le ha detto l'ex tronista. "Perdonami", è stata la risposta.

Quello tra Cecilia e Francesco è stato un confronto molto acceso. Con una Rodriguez coraggiosa che ha chiaramente detto al fidanzato di "andare avanti" e seguire i propri sogni: "Non mi aspettare, in questo momento pensa a te stesso come sto facendo io... non è Ignazio il mio problema, mi sono ascoltata e ho capito delle cose...".

Monte ha cercato in tutti i modi di farla ragionare, ma l'unica cosa che è riuscito a strappare dalla bella argentina è un "perdonami": "Ti chiedo scusa per questo.... a te e alla tua famiglia... perdonami". "Ne riparleremo fuori", ha concluso lui.

Intanto sui social si è scatenata una vera e propria campagna contro la sorella di Belen. I follower la accusano di aver tradito la fiducia del fidanzato. La mamma di Cecilia, Veronica, risponde pubblicamente sui profili Instagram e Facebook difendendo la figlia a spada tratta, ma i seguaci non ci stanno e anzi rincarano la dose: "Signora, sia obiettiva e per una volta stia zitta".