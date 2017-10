"Grande Fratello Vip", nervi a fior di pelle tra Simona e Veronica

Ancora tensioni nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Stavolta a litigare sono Simona e Veronica . Dopo una accesa discussione tra l'ex pallavolista e Luca Onestini , la regista interviene e scopre che è stata nominata dalla Angeloni. Così si infuria accusandola di averla pugnalata alla spalle. E l'ormai ex amica scoppia in lacrime e accusa: "Questa vince il Gf Vip, ci sta facendo impazzire tutti".

Simona e Veronica sono sempre andate d'accordo, così la nomination è stata una vera e propria sorpresa. La Angeloni, in lacrime, cerca di spiegare la sua decisione: "L'ho fatto per metterla alla prova e per testare la sua sincerità". Ma la Izzo replica: "Non puoi colpire alle spalle una persona per capire se ti vuole bene".

La discussione però degenera e in giardino l'ex pallavolista si sfoga così: "Questa vince il Gf Vip, piano piano ci fa uscire pazzi, ci manda a f....o tutti, sostiene che io lunedì le ho detto 'Ti voto perché avevo paura mi votassi'. Io non sono pazza, queste cose non le ho mai dette. Chiedo scusa umilmente a Carmen Di Pietro, aveva ragione. E' un'attrice, recita".