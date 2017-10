"Grande Fratello Vip", per Cristiano e Jeremias è tempo di confessioni e lacrime

Durante il pomeriggio, mentre gli altri inquilini erano alle prese con la visita del parrucchiere, Cristiano ha trovato il modo di sfogarsi con Luca, uno di quelli con cui sembra aver legato di più. Malgioglio vuole parlare della sua malattia, del melanoma che lo ha colpito poco prima di entrare nella Casa.



Una disavventura che avrebbe potuto frenarlo e invece gli ha fornito una spinta motivazionale in più: "Io sono venuto qui per scacciare dei fantasmi, per far vedere che non ho ancora perso la forza" dice. Luca ascolta a bocca aperta anche perché non sapeva nulla. Malgioglio ne approfitta anche per mandare un messaggio a chi ascolta da casa, per invitare alla prevenzione. "È bello che io ora possa mandare un messaggio a tutti i ragazzi, per sensibilizzarli" dice.