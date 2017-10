2 ottobre 2017 14:07 "Grande Fratello Vip", Carmen e Marco fuori: al televoto vanno Simona e Lorenzo Lʼeliminata della quarta puntata è Carmen Di Pietro, ma cʼè anche uno "squalificato": Marco Predolin. I nominati sono la Izzo e Flaherty. Record di ascolti assoluto

Colpo di scena durante la quarta diretta del "Grande Fratello Vip", che registra ascolti record e il suo miglior risultato con 4.768.000 telespettatori e il 24.77% di share. Marco Predolin viene squalificato per aver bestemmiato. Resta valido comunque il televoto e tra i due concorrenti nominati è Carmen Di Pietro, che deve lasciare la Casa. In nomination vanno invece Simona e Lorenzo.

Ascolti record per la quarta puntata di “Grande Fratello Vip” che registra il suo miglior risultato con 4.768.000 telespettatori e il 24.77% di share (27.06% sul target commerciale). Nel corso della puntata, il reality ha toccato punte che hanno fiorato il 40% di share e i 6.200.000 di telespettatori. Grande risultato anche sul pubblico giovanissimo con una media del 38.84% di share tra i 15-19enni. Primato assoluto sul fronte social: “Grande Fratello Vip” argomento più discusso del 2017. Oltre 900.000 le interazioni (tweet, retweet, like, post e commenti su FB) registrate nel corso della diretta. L’hashtag ufficiale #GFVip, a pochi minuti dall’inizio, per l’intera durata della trasmissione, ha dominato il podio nella top ten mondiale e italiana degli argomenti più discussi della serata. Il programma ha dominato contemporaneamente le dieci posizioni della classifica Twitter.

LA PUNTATA HA INIZIO

Ilary Blasi anticipa che sarà una puntata "difficile" e specifica che Il Grande Fratello ha dovuto prendere un provvedimento verso uno degli inquilini, poi insieme a Signorini annuncia il sommario degli argomenti da affrontare: in prima linea le frasi di Predolin e De Lellis.



IL CASO PREDOLIN

in collegamento con la Casa Ilary mostra un video riassuntivo della settimana poi rivolgendosi a Marco mostra un filmato in cui lui dice una delle frasi "incriminate": quella su Malgioglio "bruciato come Giovanna d'Arco". In salotto intanto si apre una discussione tra Cristiano e Marco, poi interviene Signorini che polemizza sul fatto che Predolin abbia detto di "aver scherzato". "Lo scherzo non deve ferire nessuna persona", dice Signorini, poi si dilunga in difesa dei gay e mostra altri video sulle sue esternazioni "omofobe". Predolin si giustifica, su invito di Signorini poi fa dell'autocritica. Simona interviene in difesa dell'amico, anche se riconosce che l'argomento è molto delicato e a volte questa delicatezza è mancata nelle parole di Marco.



LO SQUALIFICATO E'...

Marco viene chiamato in Confessionale. Ilary gli dice che una sua frase, pronunciata in cucina la sera prima ha urtato la sensibilità di molte persone, poi gli annuncia di dovergli leggere un comunicato ufficiale: "Le tue affermazioni all'interno della Casa hanno violato le regole del Grande Fratello Vip e quindi sei squalificato". Marco chiede la ragione, Ilary risponde: "Hai bestemmiato".

"Non è giusto che per gli ascolti mi facciate passare per quello che non sono", ribatte Predolin, che ci è rimasto proprio male e aggiunge: "Essere buttato fuori non è piacevole per l'immagine, per l'età che ho". Signorini lo invita a non parlare di "crocifissione". "Di solito la bestemmia parte in un momento di collera, noi stavamo ridendo"... ribatte Marco, dopo aver visto il video della "colpa" e conclude: "Mi dispiace perché doveva essere un altro GF e non buttarmi nuovamente del fango, spero ve ne accorgiate anche voi".

Marco deve andare via subito, gli altri inquilini, increduli, lo salutano e lo abbracciano e quando Ilary gli dice: "Ci vediamo in studio", lui ribatte: "Non voglio venirci...."

IL TELEVOTO

Dopo l'uscita dalla porta rossa di Predolin in salotto nessuno parla più. Ilary rompe il silenzio, vorrebbe parlare con i due nominati: Daniele e Carmen. Anche per loro è stata una settimana difficile. Il presentatore ha avuto dei problemi con Ignazio, i due però si sono rappacificati e si abbracciano in diretta Bossari si rivolge poi ad alcuni del gruppo: "Le cose che avete detto di notte alle spalle, ditemele in faccia". Per la Di Pietro giorni "difficili" tra risate e gag con Malgioglio e liti, soprattutto con Simona Izzo. Le due però si sono riappacificate.

Ilary chiede ai due nominati di prendere le loro buste. Daniele va nella stanza ovale, Carmen nel Confessionale. Ilary riceve il verdetto, il televoto ha decretato, con oltre 2 milioni di voti, che l'eliminato è: Carmen Di Pietro. A sorpresa entra nella Casa la madre della Di Pietro, che l'accompagna fuori. Sorpresa anche per Daniele, per lui c'è la figlia Stella e il loro incontro è commovente.



IL NUOVO CAPITANO E IL GIOCO DELL'EMOZIONOMETRO

Come ogni settimana, ai VIP è stato chiesto di eleggere il nuovo Capitano tramite delle votazioni segrete. Questa volta il nome più votato è stato Luca, complimenti! I due meno votati della settimana sono stati, invece Aida e Cristiano, che vengono fatti accomodare nella Mystery room: "I sensori dell'emozionometro rileveranno le vostre reazioni agli stimoli. non perdete la calma! Chi si emozionerà di meno vincerà la prova e potrà realizzare un desiderio a sua scelta". Vince Aida.



GIULIA

Ilary si ricollega con la Casa e chiede a Giulia di raggiungere la zona del bagno: una mano misteriosa esce dallo specchio e le porge un telefono. Il GFVIP vuole dare alla ragazza la possibilità di telefonare al suo fidanzata, a patto che si ricordi il suo numero, ma lei non lo sa... Poi la sorpresa: Andrea Damante appare dietro all'oblò. I due si parlano attraverso il vetro.





CECILIA E JEREMIAS

C'è una comunicazione ufficiale anche per i Rodriguez, saranno divisi e da oggi in poi sono due concorrenti singoli.

PREDOLIN IN STUDIO

Marco esordisce chiedendo al pubblico cosa significhi "mannaggia": "Mannaggia è la mia bestemmia? Sono ignorante, non sapevo che mannaggia volesse dire questo. Rispetto tutte le religioni. Non devo vergognarmi di niente". Poi si scusa: "Ho fatto una cosa ingenuamente, mi scuso, ma io sono così" dice e con molta delusione, abbandona lo studio.



IL CASO GIULIA

Dopo la bella sorpresa ricevuta, anche Giulia De Lellis deve affrontare e difendersi dalle sue stesse parole. "Si tratta di ignoranza. Se dici che non accetteresti mai da un gay o da un drogato una sigaretta perché hai paura di ammalarti, allora stai dando dei malati a queste persone, a prescindere" specifica Alfonso Signorini visibilmente alterato. "Non è per i gay o i drogati, era un discorso generale" risponde lei, che non gli permette di chiamarla ignorante. Scoppia una vera e propria rissa: "Sei ignorante, leggi di più nella vita. Sei ignorante, leggi libri anziché dire queste cazzate. Stai zitta" le dice Signorini.