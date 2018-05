GF15, Aida vs Marco Ferri: "Ero la donna dei tuoi sogni, ti ho detto no. Non hai gli attributi per stare con una come me"

Ancora Aida Nizar al centro del Grande Fratello 15. Barbara d’Urso mostra alla concorrente le dichiarazioni rilasciate da lei stessa su Marco Ferri, che era stato suo compagno d’avventura al Grande Fratello Vip spagnolo. "Gli piacciono le donne con i soldi, è maschilista, ci ha provato con me ma gli ho detto di no". Ferri entra in casa e con tranquillità si rivolge ad Aida: "Hai avuto una grande immaginazione e coraggio a venire nel mio Paese a dire menzogne. Mi hai dato del viziato, del manipolatore, dello scroccone che esce con le donne solo per il denaro. Me ne hai dette di peste e corna. Non sono venuto qui a litigare con te. Vorrei solo che tu mi chiedessi scusa dicendo la verità. In Spagna tutti sanno che hai mentito".



Ma la Nizar non si placa e continua a sostenere la sua tesi. "Ero la donna dei tuoi sogni ma non ci sono stata perché non sei il mio tipo. Non hai gli attributi per avere una donna come me”, attacca Aida. Ferri mantiene l’aplomb e ironizza. "Sì sì, ero innamorato di te". I due si lasciano con un abbraccio ma il ragazzo prima di andare via ribadisce alla concorrente spagnola di "smetterla di dire cavolate sul suo conto".