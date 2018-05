Grande Fratello, il video di Aida Nizar che impazza sul web

Il Grande Fratello 15 rischia di passare alla storia come una delle edizioni che più di altre si è distinta per gli eccessi e per le stravaganze. Merito soprattutto di Aida Nizar, le cui parole d'ordine sono senza dubbio ambizione e sfrontatezza. Ancor prima del suo ingresso nella casa, la vulcanica concorrente spagnola ha avuto modo di mostrare il suo carattere "caliente" a Barbara d'Urso. Una volta dentro non sono poi mancate le polemiche e le liti legate ai suoi comportamenti sopra le righe. Tra queste quella con Baye Dame, che ha portato all'espulsione del concorrente di origini senegalesi.



Tra le ultime trovate del ciclone Aida c'è quella di aver creato una canzone a dir poco surreale con le frasi più significative imparate in italiano. Il risultato è un video virale che la d’Urso ha mostrato in diretta a Pomeriggio Cinque tra le risate dei suoi ospiti.