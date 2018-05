Per Danilo uno dei possibili concorrenti a rischio eliminazione è Alberto. In quanto alle nomination le varianti potrebbero essere tante, ma l'importante, per lui e per gli altri è che tra i nominati ci sia Aida.

Per Baye Aida è una "raccomandata", mentre Angelo, la difende, confessando di averla già conosciuta in precedenza e che lei è fatta così.

Proprio mentre tutti parlano di lei, la bella spagnola, sola nella stanza da letto, si specchia mentre mette in scena uno dei suoi ormai famosi monologhi.



I discorsi del gruppo fanno emergere delle criticità che sembrano condivise; anche l’atteggiamento di Simone spesso ambiguo, come fa notare Lucia Bramieri, non è passato inosservato “Io lo nomino, è falso” afferma Mariana.



Su Alberto i pareri sono invece contrastanti, per alcuni già prima dell’entrata di Aida il ragazzo aveva un modo di fare enigmatico mentre per altri l’arrivo della spagnola lo ha cambiato, isolandolo ancora di più dal resto della Casa.