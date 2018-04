"Grande Fratello 15", tra Filippo e Lucia scatta un lungo bacio di passione

L'interesse dei primi giorni ha lasciato spazio a un bacio passionale, prima in cucina poi sul letto. Tra i due, già particolarmente vicini e complici, c'era già stato un primo, tenero bacio. Ma sabato, finita la cena, mentre tutti sparecchiano e si danno da fare per mettere in ordine, Filippo non si contiene più. Lucia raccoglie tutti i bicchieri e si avvia verso la cucina e il ragazzo decide di cogliere il momento, prendere in mano la situazione e baciarla. Lei inizialmente sorpresa rimane spiazzata ma poi ricambia il bacio. Alla scena assistono anche tutti gli altri inquilini che contenti applaudono il gesto di Filippo. Il romano da 110 e lode non ha mai nascosto il suo interesse per la bella coinquilina, sin dal suo ingresso nella Casa. Lei, dal canto suo, sembra non disdegnare. Subito dopo però Lucia si isola in giardino, sembra pensierosa e subito Veronica la raggiunge “Mi sta venendo da piangere, ma non è un pianto di pentimento” spiega all’amica. Lucia è preoccupata di come questa cosa si possa percepire all’esterno ma Veronica prova a rassicurarla “qui è tutto amplificato all’ennesima potenza”. Ma non c’è tempo per metabolizzare, il Grande Fratello chiama tutti a raccolta in salotto per l’inizio del Karaoke!